Dono do Porão do Alemão se candidata a vereador de Manaus

A candidatura a vereador de Manaus, do dono do Porão do Alemão, William Lauschener, foi anunciada por ele nas redes sociais nessa quinta-feira (1º). Ele fez uma live explicando os motivos que o fizeram tomar essa decisão.

“Depois de tanto me fiscalizarem, e de tudo isso que rolou… eu quero fiscalizar também”, disse o empresário que é ferrenho crítico da prefeitura de Manaus e do governo do Estado por decretarem o fechamento de estabelecimentos não essenciais em Manaus durante a pandemia.

William Lauschener afirma que faltou voz de alguém no parlamento que olhasse para classe de empresários em geral nesse momento de pandemia.

Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), William declarou o total de R$ 50 mil em bens.

