Dupla de bandidos assalta cobrador e motorista em terminal de ônibus Zona Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

Um cobrador e um motorista de ônibus da linha 452, foram assaltados por dois criminosos na noite dessa segunda-feira (5), em terminal de ônibus, localizado na comunidade Parque das Nações, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam no horário de descanso quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Armados, eles ordenaram que eles entregassem os telefones e o dinheiro coletado nas viagens do transporte.

Continua depois da Publicidade

Após o crime, os assaltantes fugiram e não foram identificados até o momento.