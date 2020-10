Dupla é presa após cometer assalto no bairro Cidade de Deus

Redação AM POST

Policiais militares da 13a. Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram nesta quarta-feira (30/09), por volta das 21h40, dois homens de 25 e 19 anos, na avenida Autaz Mirim, bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus.

De acordo com informações dos policiais, a equipe estava em patrulhamento de segurança na avenida Margarita quando foram acionados por um homem denunciando que tivera seu aparelho celular roubado por dois jovens que estavam armados, ocupando uma motocicleta Honda Fan, preta, placa PHD 7028, fato ocorrido naquelas imediações.

Os policiais passaram a fazer buscas pelos suspeitos e os avistaram na motocicleta descrita pela vítima, e passou a acompanhá-los. Os dois homens tentaram fugir aceleraram o veículo, mas foram interceptados ao caírem da moto.

Os policiais perceberam que um deles estava com ferimento por arma de fogo em uma perna e souberam, no decorrer da detenção dos envolvidos, que populares os haviam agredido fisicamente.

Ambos passaram por revista, sendo encontrados em suas posses uma arma de fogo do tipo pistola, um aparelho celular reconhecido pela vítima e uma tarja de uso policial.

Após receberem atendimento médico no Hospital Platão Araújo, os dois homens foram encaminhados, juntamente com a motocicleta apreendida, a pistola, o adesivo e o celular, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

* Com informações da Assessoria de Imprensa