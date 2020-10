Dupla é presa por tráfico de drogas no município de Maraã

Redação AM POST

Policiais militares do 3° Grupamento da Polícia Militar do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram no sábado à noite (03/10) dois homens de 21 e 27 anos, por tráfico de drogas, na rua 07 de Maio, bairro Benedito Ramos, do município de Maraã, distante a 610 km de Manaus.

Os policiais em patrulhamento de rotina, depararam-se com um cidadão saindo de uma casa vermelha e colocando algo no bolso de sua roupa. Foi feita a aproximação e abordagem, sendo encontrado, três trouxinhas de entorpecente supostamente pasta base de cocaína.

Em seguida foi feito deslocamento à residência a qual o suspeito havia saído, em contato com moradores também foi dada autorização para buscas.

Na revista foram encontrados 67 trouxinhas de entorpecentes supostamente pasta base de cocaína, aproximadamente 39 gramas de suposta maconha tipo SKANK, R$ 428,25, uma tornozeleira de cor amarela e dois aparelhos celulares.

Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão aos envolvidos pelo crime de Tráfico de Drogas e juntamente com os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia de Maraã para procedimentos cabíveis.

