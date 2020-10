“É um sonho realizar essa obra”, diz Arthur Neto, sobre o Velódromo de Manaus com 85% de execução

Redação AM POST

Obra de relevância histórica e de incentivo ao esporte, o Velódromo de Manaus, localizado no conjunto Aruanã, bairro Compensa, zona Oeste, está com 85% de execução. “É um sonho poder realizar uma obra dessas”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, nesta segunda-feira, 5/10, ao vistoriar os trabalhos da estrutura que, a partir da entrega, irá fortalecer práticas de modalidades esportivas como o ciclismo, o tênis, além do skate e patins, que também estão contemplados no novo espaço.

“É uma obra linda e está 85% concluída. Teremos também uma quadra de tênis, para estimular esse esporte, e espaços para skate e patins, tudo em volta do velódromo, com assistência para todos”, disse o prefeito. “Estar aqui me emociona. Aqui é uma competição nossa contra o atraso. Vamos conseguir dar um ar cada vez mais metropolitano com nossas obras. Quero que Manaus faça, que aconteça. Que traga suas realizações do passado, com mais glória ainda”, completou Arthur Neto.

Além da pista de ciclismo, as obras contemplam também uma quadra de tênis, bicicletário e prédios administrativos, onde devem funcionar as sedes das federações estaduais de ciclismo e tênis, que vão desenvolver atividades voltadas ao esporte de iniciação em busca de revelar atletas para as modalidades. No local, os esportistas também vão dispor de vestiários masculino e feminino e os torcedores de duas arquibancadas, sendo uma para cada modalidade, além de banheiros.

A área da pista é de 1.859 metros quadrados e tem inclinação de 1% na pista de aceleração e de 18% a 36% na de corrida, sendo 18% nas retas e 36% nas curvas. A acessibilidade para pessoas que utilizam cadeiras de rodas estará garantida com a construção de rampas de acesso. A obra conta ainda com paisagismo, urbanização das ruas no entorno e ciclofaixa com acesso à avenida Brasil.

“O que está faltando é apenas a concretagem do circuito, que será iniciada esta semana, e depois disso só a fase de acabamento. Acreditamos que até a primeira quinzena de novembro, o prefeito deverá entregar essa importante obra, mais uma das muitas que estamos realizando com melhorias, que vão impactar positivamente a cidade”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

