Em debate, David é questionado sobre contratos da saúde que teriam sido superfaturados durante sua passagem pelo governo do AM

O candidato da coligação Avante Manaus à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), foi questionado pelo candidato Ricardo Nicolau (PSD) em debate promovido pela Band Amazonas, na noite dessa quinta-feira (1) sobre os contratos da saúde que supostamente teriam sido superfaturados durante sua passagem pelo Governo do Amazonas.

David lembrou que todas as suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) e a falsa denúncia foi arquivada pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Ao debater com Alfredo Nascimento, do PL, David Almeida ressaltou que a sua eficiência na curta passagem pelo Governo do Amazonas ainda “incomoda quem está sendo manipulado por terceiros” e revelou que, chegando ao comando da prefeitura, ele vai aumentar o número de 260 equipes da saúde da família, para 1.047, a fim de ampliar o serviço da atenção básica.

“Nós vamos modernizar o sistema municipal da saúde, para dar melhor assistência e facilitar o acesso da população aos serviços. Vamos implantar um programa de revitalização da atenção à saúde básica, repactuar a reestruturação da saúde básica em todos os bairros, bem como construir um parque de imagens e um Hospital Dia, para fazer as chamadas cirurgias de baixa complexidade”, assegurou.

