Em Manaus, personal trainer e nutricionista são acusados de dar calote em clientes após venda de plano de emagrecimento

Tamara Siqueira e Waite Procópio – Portal AM POST

O coach bodybuilding, Hatus Silveira e a nutricionista Aline Pereira Albuquerque, estão sendo acusados de dar calote em mais mais de trinta pessoas após venda de um plano de emagrecimento, que abrange treino e consultas.

As vítimas procuraram a reportagem do Portal AM POST para denunciar o caso e disseram que a forma de aplicar o golpe é a mesma, eles prometem uma fórmula mágica para emagrecimento com resultados em até três meses mas somem após o pagamento. Os denunciantes mostraram Boletins de Ocorrência (BOs) registrados contra o casal, notas de pagamentos efetuados (sem reembolso), e conversas com os dois.

De acordo com BO registrado por uma das vítimas ambos se dizem nutricionista, profissional de educação física e farmacêutico mas não tem formação, no entanto, receitam medicamentos para algumas pessoas.

Confira

O acusado aparece em vídeo nas redes sociais afirmando ser nutricionista, farmacêutico e profissional de educação física. Além disso promete devolução do dinheiro caso o cliente não fique satisfeito.

“Sou coach bodybuilding, educador físico, nutricionista e farmacêutico. Me deixe te acompanhar por três meses e se você não tiver o resultado que estou dizendo que você irá ter, eu devolvo seu dinheiro em dobro”, disse Hatus.

Confira vídeo:

Uma candidata a vereadora, Marlúcia, usou as redes sociais para alertar e orientar sobre o caso.

“Me mandaram a denúncia daquele casal que vendia receitas de emagrecimento online, programas de nutrição, vendiam remédios, vários e vários casos e eu já falei sobre esses emagrecedores de dar o resultado imediato, mas depois você vai engordar o dobro porque você não emagrece, você perde líquido e vai desidratar seu corpo e você vai vir a adoecer e futuramente você vai ter algum problema de saúde principalmente depressão”, disse

“Um grupo com várias pessoas lesadas foi criado, o dinheiro já se perdeu, mas pelo menos vão a delegacia, registrem o Boletim de Ocorrência, se vocês ainda tem esa ‘bombazinha’ que vocês tomaram, levem para a perícia e a pessoa vai ser indiciada certamente. Não se calem, não sejam omissos”, finalizou.

Veja vídeo:

Resposta

O AM POST entrou em contato com Hatus Silveira que negou as acusações e alegou ter passado por uma crise após a separação com Aline, mas afirmou que os valores estavam sendo ressarcidos.

“Ocorreu esse problema quando eu estava em separação, porém, estou efetuando o pagamento de todos os pendentes. Caso quem não tenha sido atendido, coloquei vídeo no Instagram para me procurarem”, explicou ele.

Ao ser questionado sobre suas formações divulgadas em vídeo nas redes sociais, ele negou a afirmou apenas ser coach bodybuilding.

A reportagem também tentou falar, via Whatsapp, com Aline Albuquerque, que pediu para encaminhar os questionamentos sobre o caso para o seu advogado, no entanto, até o fechamento desta matéria ela não encaminhou o contato do profissional e não respondeu mais as mensagens.