Enfermeiro é preso por matar jovem com mais de 40 facadas na zona centro-sul de Manaus

O enfermeiro André Felipe Silva dos Santos, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (08/10), por volta das 15h, em cumprimento a mandado de prisão temporária e confessou ter matado a designer de sobrancelhas Emilaine de Souza Souza, que tinha 20 anos, e foi morta com mais de 40 facadas na região das costas, pescoço e nuca, no dia 29 de setembro deste ano, em uma quitinete na Rua Desembargador Gaspar Guimarães, bairro da União, zona centro-sul de Manaus.

Conforme o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações em torno do caso iniciaram logo após o crime. Segundo ele, os policiais descobriram que a jovem e André Felipe possuíam um envolvimento amoroso e que o crime foi motivado por ciúmes.

Segundo a polícia, no momento do delito, o homem estava na quitinete onde a vítima foi encontrada, porém, ele tentou forjar um álibi para despistar as investigações. “Ele simulou uma viagem dizendo que iria para o município de Maués (distante 276 quilômetros em linha reta de Manaus), mas permaneceu na capital, e no dia do fato, foi até a casa de Emilaine e a surpreendeu no momento em que ela estava dormindo e cometeu o crime”, informou Charles.

Para fugir, o enfermeiro se escondeu em um bairro da capital e, posteriormente, viajou até Boa Vista do Ramos. Ele viajou com a faca utilizada no crime e disse que jogou o objeto no meio do rio. Uma colombiana e um idoso viram o momento que ele deixou o quitinete para fugir.

A autoridade policial destacou que as equipes seguiram as diligências e por meios investigativos, conseguiram provas que ele estava na cena do crime. Imediatamente foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome dele e a ordem judicial foi expedida nesta quinta-feira. “No momento em que ele veio até a Especializada prestar depoimento, efetuamos a prisão”, detalhou o delegado.

André Felipe será indiciado por feminicídio. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.