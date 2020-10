Entidades questionam atuação de Davi Alcolumbre no Senado

A Associação dos Advogados e Estagiários do Rio de Janeiro enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma notícia-crime, solicitando a investigação de supostos atos de prevaricação por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo o site O Antagonista, o pedido teria sido motivado pelo arquivamento de pedidos de impeachment de ministros do STF.

Além do pedido da associação, nesta quarta-feira (7), a União dos Advogados do Brasil divulgou uma carta pública em apoio à campanha pelo voto aberto na próxima eleição para presidente do Senado, que acontecerá em fevereiro de 2021. A campanha é liderada por senadores do Muda, Senado.

A Associação de Advogados e Estagiários do Rio de Janeiro e a União dos Advogados do Brasil questionam a atuação de Alcolumbre no Senado e avisaram que poderão adotar novas estratégias jurídicas nos próximos dias.

