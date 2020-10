Ex-sargento do Exército é preso por envolvimento na morte de empresário em Manaus

Redação AM POST

O sargento do Exército Sidney Pinto Ferreira, 31 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (2) suspeito de envolvimento na morte do empresário Yann Victor Fonseca Rios, ocorrida em julho de 2019 em uma casa situada no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Márcio André, do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ele responderá por latrocínio(roubo seguido de morte).

De acordo com a polícia civil o suspeito possuía informações sobre a vítima, e, a partir disso, planejou o crime, que foi efetuado por dois criminosos, presos logo após o ocorrido.

Segundo o delegado, Sidney trabalhou na segurança do empresário e repassou informações do cotidiano da vitima para os brandidos além de premeditar todo o crime.

O suspeito era sargento temporário do Exército Brasileiro e foi preso por 30 dias. Antes de ser liberado, ele decidiu fugir da Justiça.