Flanelinha é espancado a pauladas após xingar mulher morta para o marido dela em Manaus

Redação AM POST

Um flanelinha, não identificado, foi espancado a pauladas na manhã desta quinta-feira (1) na rua Lobo D’Almada, no Centro de Manaus após desentendimento com o marido da mulher grávida que foi assassinada a tiros no dia 16 de setembro deste ano.

De acordo com a polícia, o marido da grávida Márcia Maiane Marques, de 35 anos, estava passando pela rua com camisa estampada com foto dela quando o flanelinha viu e começou a xingá-la. E

Continua depois da Publicidade

O viúvo perdeu o controle e com um pedaço de madeira espancou o flanelinha.

Populares socorreram o trabalhador de rua e o encaminharam ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA). O suspeito das agressões foi detido e levado a delegacia para os procedimentos cabíveis.