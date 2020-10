Homem desaparece após sair para comprar cigarros no Distrito Industrial 2

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Francisco Alves Lima, 54, visto pela última vez no dia 1º de setembro deste ano, por volta das 22h, na rua do Brasileirinho, bairro Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a esposa do desaparecido, Fernanda Articliny Cabral, informou que o companheiro saiu da residência deles, na data e endereço mencionados, informando que iria comprar cigarro em uma taberna, não informada, próximo da casa dele, e desde então, não foi mais visto.

Na ocasião, Francisco saiu com a moto dele, CG 160 START, de cor vermelha, e estava trajando uma bermuda preta, uma camisa vermelha e tênis marrom. Ainda com informações da noticiante, o desaparecido possui uma cicatriz no abdômen.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Francisco, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família do desaparecido pelo número (92) 99412-4710.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

