Homem é preso após roubar carro de motorista de app na zona oeste de Manaus

Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta quinta-feira (1º/10), um homem de 26 anos por roubo no bairro Compensa, zona oeste da capital. Com ele, os policiais apreenderam um veículo modelo Sandero, quatro aparelhos celulares, uma corrente dourada e a quantia de R$ 5.488,00 em espécie.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, durante patrulhamento pelo bairro, por volta de 1h30, foram acionados pela rede de rádio informando que um motorista por aplicativo havia sido assaltado, tendo os infratores levado seu veículo modelo Sandero, um aparelho celular e a quantia de R$ 300,00. As informações do GPS do aparelho celular da vítima apontavam que os infratores estavam nas proximidades do beco São José.

A guarnição se dirigiu ao local e realizou incursão no referido beco, onde logo visualizou um indivíduo em atitude suspeita. Após abordagem, durante revista pessoal e buscas no local, os policiais encontraram os aparelhos celulares, o veículo e o dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía outras passagens pela polícia pelo crime de roubo e posse ilegal de arma de fogo.

