Homem é preso com arma de fogo e estoque de drogas na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Na madrugada desta quinta-feira (08/10), policiais militares da Força Tática, do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), detiveram um homem, 33 anos, flagrado com arma de fogo e com drogas estocadas em sua residência, localizada na rua Professora Martha Falcão, comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com as informações dos policiais militares, a equipe estava em patrulhamento de segurança na comunidade, quando percebeu o homem em atitude suspeita e o abordou.

Na revista pessoal, foi encontrada uma pistola Taurus, presa em sua cintura. Questionado, o suspeito confessou possuir material entorpecente guardado em sua residência, naquelas imediações.

Os policiais foram ao local e, autorizados pelo envolvido, adentraram na casa, onde encontraram 10 munições calibre 38 intactas, 9 tabletes supostamente de maconha skank, duas balanças de precisão e uma prensa hidráulica.

A guarnição apreendeu o material ilícito juntamente com o suspeito e a arma de fogo. O homem foi entregue no 14˚ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

* Com informações da Assessoria de Imprensa