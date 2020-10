Homem morre com vários tiros durante guerra de facções em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Hudson Victor Carvalho da Silva, de 24 anos, foi morto com dez tiros durante confronto de facções rivais na noite de sábado (04), em uma área conhecida como “Morrinho”, na rua São João, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que um grupo de homens armados invadiu a residência de Hudson para executa-lo, na ocasião ele ainda tentou fugir e se esconder na casa ao lado, mas foi alcançado e morto. O jogador Ronilson dos Santos Vás, de 21 anos, que estava na casa vizinha acabou sendo baleado de graça.

Hudson e Ronilson foram socorridos e levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas Victor não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Ronilson tem seu estado estável.

Informações preliminares apontam que a motivação do crime tenha sido em decorrência ao guerra do tráfico de drogas na região, onde onde membros da facção Família do Norte (FDN) invadiram o território da facção rival Comando Vermelho (CV) pra tentar retomar a área que antes era deles

A polícia investiga o caso.