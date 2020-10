Homem que estuprou a própria enteada por três anos é preso no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetros em linha reta da capital), com o apoio da Policia Militar (PM), cumpriu, nesta quarta-feira (30/09), às 15h, mandado de prisão preventiva em nome de um homem, 30 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável, entre os anos de 2016 e 2018. A prisão ocorreu no bairro São Judas Tadeu, naquele município.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, o autor abusou sexualmente de uma adolescente, que era enteada dele, dos 11 aos 13 anos.

“Em 2018, o Conselho Tutelar foi informado, por denúncias anônimas, sobre os abusos sexuais praticados pelo indivíduo. O órgão nos acionou e iniciamos as diligências, na qual os abusos foram comprovados pelo exame de conjunção carnal, e o autor também confessou o crime”, comentou o delegado.

De acordo com o titular, na ocasião que foi comprovado o estupro de vulnerável, o autor respondeu em liberdade, pois a vítima havia saído do município e se mudado para Manaus, e a mãe dela havia se separado do infrator. No entanto, foi solicitada uma medida cautelar que o proibia de se aproximar da adolescente.

Segundo Nogueira, há cerca de uma semana, a equipe de polícia teve conhecimento de que o indivíduo estaria se aproximando da vítima, que atualmente tem 15 anos, e frequentando a casa que ela residia.

“Depois que soubemos dessa aproximação, investigamos e constatamos a veracidade da aproximação. Por conta disso, solicitamos no dia 25 de setembro deste ano, o mandado de prisão preventiva, que foi expedido no dia 30 do mesmo mês, pela juíza titular da Comarca de Santa Isabel do Rio Negro, Renata Tavares Afonso Fonseca”, explicou o titular.

Procedimentos – O homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa