Homem tem o crânio esmagado após ser espancado até a morte em Maués

Redação AM POST

Um homem, identificado como Adriano Jorge Aragão, de 26 anos, foi espancado até a morte na madrugada desta segunda-feira (5), em via pública no bairro Donga Michiles, no município de Maués (distante 269 quilômetros de Manaus).

Conforme a polícia, ainda não há informações sobre o que motivou o crime. Adriano foi assassinado com várias pancadas de madeira na cabeça e teve seu crânio esmagado. Ele agonizou até morrer.

O corpo foi removido para o necrotério da cidade e o caso será investigado pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).