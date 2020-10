Idosos queimam livros de Paulo Coelho e viralizam

Um vídeo de idosos queimando exemplares de livros do escritor Paulo Coelho, que recentemente pediu para que outros países boicotassem produtos brasileiros, viralizou nas redes sociais. No protesto, uma idosa rasga as páginas de uma publicação de Coelho e chama a obra de “porcaria”.

– Ele pediu para não comprarem os produtos do Brasil, ele está aí fora falando mal do Brasil. Então estou queimando os produtos dele, já o décimo livro que queimo – disse a idosa, atirando as folhas rasgadas em uma churrasqueira acesa.

Um senhor, que aparenta ser esposo da idosa, segue a atitude da mulher. Segundo ele, Paulo Coelho comete crime de “lesa-pátria” ao sugerir boicote estrangeiro ao mercado nacional.

– Eu nunca vi um brasileiro falando mal do Brasil lá fora. Ele é um canalha mesmo, petista, comunista dos infernos. Estou revoltada – disse a idosa.

A mulher ainda revelou que queimou também um livro da jornalista Rachel Sheherazade, de 2015, que fazia uma análise política ainda sob a ótica conservadora.