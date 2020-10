Inauguração de supermercado gera aglomeração na zona norte de Manaus

Redação AM POST

Circula nas redes sociais vídeos de aglomeração de uma multidão em inauguração do supermercado Baratão da Carne, nesta quinta-feira (1º), na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

As imagens mostram as pessoas correndo para pegar carrinhos de compras possivelmente para conferir os preços do supermercado, no entanto, nem todos estavam seguindo as recomendações de distanciamento social e o uso de máscaras contra a propagação da Covid-19, que aumentou o número de casos na capital.

Além da aglomeração que se formou antes e depois da abertura do estabelecimento, a fila ficou quilométrica dentro do supermercado para o pagamento dos produtos.

Veja o vídeo: