Redação AM POST

A Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informou por meio de nota na noite desta terça-feira (30), que o Instagram oficial da instituição sofreu ação de hackers e em consequência, está fora do ar.

A Universidade também informou que não se responsabiliza por postagens eventualmente publicadas e pede a compreensão de todos.

Em breve, o Instagram da UEA estará novamente ativo.

* Com informações da Assessoria de Imprensa