Integrante de facção criminosa que estava foragido do Amazonas é preso no Ceará

Procurado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas, por envolvimento com o crime de tráfico de drogas na capital, o foragido Thiago Monteiro da Silva, 36 anos, foi capturado pela Polícia Civil do Estado do Ceará na noite desta quarta-feira (30/09), no bairro Cocó, um dos mais nobres da cidade. A prisão ocorreu após troca de informações entre os setores de inteligência das polícias dos dois estados. É o segundo foragido do Amazonas preso em Fortaleza, nesta semana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Thiago Monteiro foi preso, no bairro Cocó, portando documentos falsificados. A ação foi executada pela PC-CE, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), a partir de troca de informações dos setores de inteligência da Polícia do Amazonas com a do Ceará. Identificado em investigações como um dos maiores distribuidores de drogas no Amazonas, Thiago integra uma facção criminosa também envolvida em homicídios, na capital amazonense.

Conhecido, ainda, como “Thiago Mineiro”, ele foi preso enquanto trafegava por uma avenida da capital cearense. Ao ser abordado, apresentou os documentos falsos. Mas os policiais cearenses já tinham ciência do verdadeiro nome e o conduziram ao apartamento no bairro Cocó, onde ele residia. No imóvel, localizado em bairro nobre, os agentes da Core notaram que o homem já estava se preparando para se mudar, já que o espaço apresentava objetos embalados para mudança. Em seguida, ele foi levado para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto.

De acordo com a PC-CE, na delegacia, os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas solicitado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas, e expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJAM). Em razão da infração do uso de documento falso, “Thiago Mineiro” foi autuado em flagrante e vai responder pelo crime na Justiça cearense. A Polícia Civil do Ceará comunicou a prisão do homem à Justiça e aguarda o recambiamento do preso para o Amazonas.

Conforme o delegado Rafael Allemand, do DRCO, “Thiago Mineiro” é apontado como o maior distribuidor de drogas e um dos líderes de uma facção criminosa que atua no estado. Segundo investigações, o infrator era o responsável pela administração financeira e organizacional do grupo. Além disso, era Thiago quem estabelecia contato com os fornecedores dos materiais ilícitos, oriundos de países como a Colômbia e Peru.

O diretor do DRCO explicou que o estilo de vida de Thiago era diferente dos demais integrantes de organizações criminosas. “O infrator não costumava sair em público e tinha uma vida aparentemente normal. No entanto, diligências indicam que ele possuía uma visão de negócios muito acima da média, o que lhe permitia obter a posição hierárquica dentro da facção a qual pertencia”, disse Allemand.

Parceria – Um dia antes da prisão de Thiago Monteiro, outro foragido do Amazonas foi preso em Fortaleza, a partir de uma operação em conjunto com a Polícia Civil amazonense. Alvo da operação “Solimões sem Fronteiras 2”, Fábio Barbosa de Souza, vulgo “Fábio da Feira”, foi preso pelas equipes da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas da PC-CE. Fábio foi identificado, em investigações, como o chefe do tráfico de drogas na cidade de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Ele foi preso em um apartamento, no bairro Vicente Pinzón.

