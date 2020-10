Josué Neto diz que BR-319 é um sentimento de desenvolvimento econômico no Amazonas

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) afirmou no plenário Ruy Araújo nesta terça-feira (6), que a BR-319, não é apenas uma estrada, mas um sentimento de desenvolvimento econômico para o Amazonas, Roraima e Rondônia, ou seja, uma integração da Amazônia com outras regiões brasileiras.

“Se Deus quiser, com a vontade do presidente Bolsonaro e toda a sua base de sustentação do Governo Federal, assim como dos seus ministros e secretários de Estados, vamos fazer dessa Estrada uma nova rota de desenvolvimento para o Norte do Brasil”, disse o parlamentar.

De acordo com o presidente do Poder Legislativo do Amazonas, em um segundo momento existe a perspectiva de construção da Estrada que ligará Boa Vista a Georgetown (Guiana). “O país da Guiana Inglesa é o ponto mais próximo, que liga a América Central ao Caribe, Rota em Linha Reta para América do Norte e suas rotas para direita Europa e para esquerda Ásia, nós possamos criar uma nova rota de desenvolvimento, fazendo com que os produtos da Zona Franca de Manaus, os produtos do Setor Primário do Estado de Rondônia e do Setor Primário do Estado de Roraima possa seguir o mundo por essa rota econômica que representa não só a BR-319, mas a Estrada que liga a Guiana Inglesa”, destacou o parlamentar.

Ponte Rio Solimões

Josué também ressaltou que assim como a Ponte sobre o Rio Negro foi uma proposta que surgiu no Parlamento Amazonense e se concretizou, a Ponte sobre o Rio Solimões será uma importante obra para consolidar a rota econômica de integração América do Norte – Caribe – Amazônia- Brasil. “A gente já está tratando sobre a ponte do Rio Solimões, para que toda essa região seja interligada via estrada e seja nova rota econômica do futuro para o desenvolvimento de Rondônia, do Estado do Amazonas e do Estado de Roraima e que o ministro Tarcísio que está fazendo um grande trabalho com o presidente Bolsonaro até 2026 para se tornar esse sonho realidade”, concluiu Josué.

* Com informações da Assessoria de Imprensa