Jovem morto encontrado em porta-malas de carro é identificado pela polícia em Manaus

O corpo encontrado no porta-malas por volta das 2h na madrugada desta quinta-feira (1), foi identificado como André Freitas dos Santos, de 23 anos. A vítima estava em um carro vermelho, na rua Careiro Castanho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com as informações coletadas pelo Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC), a vítima era detenta do semiaberto e utilizava uma tornozeleira eletrônica. O jovem já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, André foi assassinado a facadas, inclusive a arma do crime estava próximo ao corpo.