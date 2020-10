Madeira ilegal é apreendida no Amazonas

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), realizou a apreensão de madeira ilegal no município de Apuí (distante 1098 quilômetros de Manaus). O fato ocorreu na terça-feira (29/09).

Realizada em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a ação de fiscalização ocorreu em uma área verde, na altura do quilômetro 96 da BR 230. Foram apreendidas 42 toras de madeira. Os responsáveis não foram identificados.

O Comando de Policiamento Ambiental alerta que todo aquele que vende, transporta, guarda ou expõe a venda materiais retirados ilegalmente do meio ambiente, comete crime ambiental e fica sujeito às penalidades da Lei.

