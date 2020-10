Maternidade realiza curso de aperfeiçoamento para Enfermeiros Obstetras em Manaus

Redação AM POST

Com o objetivo de reforçar as boas práticas no atendimento integral à gestante e nos cuidados com o recém-nascido, fortalecendo a iniciativa para a mudança do modelo assistencial com a inserção de enfermeiros obstetras na assistência ao parto e nascimento, a maternidade Dr. Moura Tapajóz, da Prefeitura de Manaus, localizada na Compensa, zona Oeste, iniciou nesta terça-feira, 6/10, pela manhã, o I Curso de Aperfeiçoamento para Enfermeiros Obstetras da maternidade.



O evento ocorre em parceria com a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Amazonas (Abenfo-AM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Em virtude da pandemia do novo coronavírus e respeitando os protocolos de segurança dos órgãos de saúde, a cerimônia de abertura foi realizada on-line pelo Google Meet.



O curso precede a implantação na maternidade do modelo preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de assistência ao parto e nascimento, que se contrapõe ao uso desnecessário de intervenções médicas e de procedimentos invasivos.



“É necessário destacar a importância da enfermagem obstétrica no aprimoramento da atenção, não apenas na atenção ao parto e nascimento, mas na atenção à Saúde da Mulher como um todo e o seu impacto na redução dos números de mortalidade materna”, avaliou Maria Christina Almeida Barra, representante do projeto Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia (Apice On), do Ministério da Saúde.



A subsecretária municipal de Saúde, Adriana Elias, destacou os avanços e o empenho da equipe da maternidade, e as mudanças ocorridas na unidade. “A Moura Tapajóz tem uma equipe muito capaz, com muita vontade, e, seguimos apoiando toda equipe técnica e de gestão da maternidade, que ajuda a promover as mudanças necessárias”, destacou.

Conforme a diretora da maternidade Dr. Moura Tapajóz, enfermeira obstetra Núbia Pereira da Cruz, essa é a última etapa de um processo iniciado em 2018, quando enfermeiros obstetras da maternidade participaram de um curso de aprimoramento nas maternidades Alzira Reis, em Niterói (RJ), e Carmela Dutra, no Rio de Janeiro (RJ), pelo Apice On, do Ministério da Saúde.



“Ano passado, em novembro de 2019, nós seguimos com o trabalho e realizamos o Seminário do Curso de Aprimoramento para Enfermagem Obstétrica, em que foram apresentados os avanços obtidos até então. Agora, estamos muito felizes por encerrar mais essa etapa e finalmente podermos realizar a implantação do modelo na maternidade”, explicou a diretora.



Programação



Com carga horária de 186 horas/aula distribuídas em atividades autodirigidas, teóricas e presenciais, e práticas em serviço a serem desenvolvidas ao longo de 30 dias, o aperfeiçoamento é direcionado aos 12 enfermeiros obstetras da maternidade Dr. Moura Tapajóz. O cronograma de atividades inclui temas como “Manejo do períneo: reconhecimento e reconstrução de laceração de 1º e 2º grau”, “Segurança do paciente e checklist para o parto seguro”, “O papel do enfermeiro obstetra e implicações legais”, “Acolhimento e classificação de risco nos serviços de obstetrícia”, “Enfermagem nas urgências e emergências obstétricas”, “Métodos não farmacológicos para alívio da dor”, “Assistência ao recém-nascido”, “Alta segura” e “Avaliação da vitalidade fetal”, dentre outros assuntos.



Participaram da mesa virtual de abertura a subsecretária municipal de Saúde, Adriana Elias; a diretora da maternidade Dr. Moura Tapajóz, Núbia Pereira da Cruz; o diretor da Escola de Enfermagem, da Ufam, Esron Soares Carvalho Rocha; a coordenadora do programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da UEA, Lihsieh Marrero; além de representantes do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-AM), da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn-AM), a presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (Abenfo–AM), Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Amazonas, Projeto Apice On, além de outra entidades e Organizações Não Governamentais (ONGs).

Com informações da Assessoria de Imprensa