Redação AM POST

O médico urologista, conhecido como Vinícius José Goulart Suzano, morreu nessa sexta-feira (2) por complicações da Covid-19. Ele estava internado em estado grave no Hospital Santa Júlia, localizado na Av. Alvaro Maia, no Centro de Manaus.

Vinícius tinha comorbidades cardíacas além de ser obeso.

O pai e a mãe do urologista estão internados em um hospital da Aeronáutica também devido à doença e não poderão participar do enterro do filho.