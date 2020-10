Menino de 6 anos morre atingido por trem e madrasta é presa

Uma criança morreu, na última sexta-feira (2), após ter sido atingido por um trem na estação Saracuruna, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Otávio Henrique tinha 6 anos e no momento do acidente estava sob a supervisão da madrasta.

O garoto chegou a ser levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu.

A madrasta disse que pediu para Otávio sair da linha férrea, mas ele não teria obedecido. Porém, a família da criança não acredita no relato da mulher.

O trem veio na direção contrária ao menino. A família dele disse que Otávio foi criado perto da linha do trem e não teria continuado ali sabendo que o perigo estava perto.

A madrasta do garoto chegou a ser presa, mas já foi solta e responderá em liberdade por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Fonte: Pleno.News