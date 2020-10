Moto que foi roubada é recuperada e assaltante é preso durante blitz do Detran-AM

Redação AM POST

Um assaltante foi preso pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) logo após ele ter roubado uma motocicleta no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus, na noite desta quinta-feira (1º/10). O suspeito furou o bloqueio de uma blitz de trânsito e foi perseguido.

Segundo os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito do Detran-AM (Neot), a blitz na avenida Noel Nutels, nas proximidades do Terminal 3, transcorria dentro da normalidade. De repente um motociclista não obedeceu a ordem de parada e fugiu.

Nesse momento, policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que atuam no Neot, saíram em perseguição do suspeito. Um dos policiais precisou atirar em direção ao pneu da motocicleta, fazendo o condutor perder o controle e cair.

Após ser detido pelos policiais do BPTran, o suspeito contou que havia acabado de roubar a moto modelo Honda Bros 160 com um comparsa. No entanto, segundo o suspeito, a outra pessoa, que estava com um cano de ferro usado para simular uma arma durante o assalto, acabou fugindo logo após o roubo.

Após a prisão, os agentes do Neot levantaram as informações da vítima e mantiveram contato para informar que haviam acabado de recuperar a motocicleta roubada.

“Eu nem acreditei quando entraram em contato. Eu ainda nem tinha registrado o roubo. Mas, graças a Deus, os agentes do Detran estavam na rua e conseguiram recuperar minha moto”, agradeceu a vítima, um homem de 48 anos, ao receber a moto no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, na zona norte, para onde o caso foi levado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que tem 26 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado.

* Com informações da Assessoria de Imprensa