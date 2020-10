Motorista de app foge de assalto em um posto de gasolina em Manaus

Redação AM POST

Equipe do Comando de Policiamento da Área (CPA) Oeste apreendeu, na tarde deste domingo (04/10), durante a Operação Saturação, um adolescente, 14 anos, por tentativa de roubo a um motorista que presta serviço a uma empresa de transporte por aplicativo e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Compensa, zona oeste da capital.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, por volta das 15h50, foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), o qual informou que, em um posto de combustíveis, localizado na avenida Brasil, havia um indivíduo detido por populares, suspeito de tentativa de roubo a um motorista. Imediatamente, a guarnição fez o deslocamento e ao chegarem ao referido posto, encontraram o adolescente imobilizado por populares. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 22 e um aparelho celular.

O motorista, que estava no local, informou que pegou dois passageiros no conjunto João Paulo, zona norte, com destino ao bairro Lírio do Vale e no meio do percurso, desconfiou que seria assaltado. Foi quando decidiu parar no posto de combustíveis, momento em que o adolescente anunciou o assalto. A vítima saiu correndo do veículo e pediu socorro de populares, que conseguiram imobilizar um dos infratores, enquanto o outro fugiu.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) para os procedimentos legais

