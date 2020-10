Mulher é presa após matar companheiro a facadas em Eirunepé

Redação AM POST

Policiais militares da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) detiveram, na tarde deste domingo (04/10), uma mulher de 26 anos por homicídio no bairro São José, município de Eirunepé. A vítima, um homem de 23 anos, era seu companheiro e foi atingido com golpes de faca.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, por volta das 15h, durante patrulhamento pelo bairro, foram acionados via linha direta por conta de uma ocorrência de lesão corporal no conjunto Beija-flor, situado no bairro mencionado. De posse das informações, a guarnição fez o deslocamento até o endereço da denúncia e constatou a veracidade do fato. No local, foram informados que a vítima tinha sido socorrida e levada ao hospital do município.

Continua depois da Publicidade

Em ato contínuo, a guarnição foi até o hospital e constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A autora do crime foi detida na casa dos pais e confessou ter cometido o crime porque se negou a ir comprar drogas para o companheiro, que era usuário de entorpecentes, e o mesmo tentou agredi-la. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à infratora que foi conduzida até a 7ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

* Com informações da Assessoria de Imprensa