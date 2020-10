Mulher morre com a cabeça esmagada por ônibus após acidente de trânsito na Avenida Torquato Tapajós

Redação AM POST

A agente de portaria Katia Regina Brito de Souza, 30, morreu após ser arremessada de sua motocicleta na manhã desta sexta-feira (2), na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus.

Testemunhas relataram que a vítima estava na garupa e seu marido Aldemir Nascimento dos Santos, de 33 anos, estava pilotando o veículo. Na ocasião, um ônibus da linha 560 fechou o carro que estava na frente do motociclista e o casal acabou colidindo com a traseira do carro sendo arremessados.

Kátia morreu com a cabeça esmagada em baixo da roda do ônibus e Aldemir bateu a cabeça mas sobreviveu.

O homem foi socorrido e levado com urgência para uma unidade de saúde da capital.