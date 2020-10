Oposição ao governador Wilson Lima, Jack Serafim oficializa candidatura para vereador de Manaus

Redação AM POST

Disputando pela primeira vez uma eleição, Jack Serafim oficializou em suas redes sociais a disputa ao cargo de vereador de Manaus nas eleições municipais de 2020, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) com o número 45999. Jack é oposição ao grupo político de Wilson Lima e buscou um partido fora do arco de alianças do governador.

Graduado em Ciência Política pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jack faz parte de uma nova geração de políticos com formação e experiência que devem marcar uma das maiores mudanças que a Câmara de Manaus já viveu. Sua linha de defesa principal é: menos gastos com a máquina pública e mais políticas públicas.

No vídeo que oficializou sua candidatura, Jack Serafim faz um convite à população. “Hoje, quero apenas convidar você a nos acompanhar nas redes sociais, devido às medidas de distanciamento aqui será o nosso principal meio de chegar até você. Salve o nosso WhatsApp no seu celular e receba todo o conteúdo da nossa campanha. Anota aí: 9.910-45999. O candidato afirma, ainda, que chegou a hora dos manauaras tomarem as rédeas dos seus destinos e mudar por completo. “Chegou a hora de demitir os políticos que ficaram em silêncio durante os problemas de Manaus. Chegou a hora de inovar. Vem comigo. Sou Jack e meu número é 45999. Estou pronto para essa luta”.

Em entrevista, Jack revelou o perfil de atuação que pretende adotar. “Menos gabinete e mais comunidade”. “Lá no campo de batalha da Câmara Municipal, o que vocês verão é alguém que não sabe ver injustiças calado. Eu quero poder dar para Manaus, pela primeira vez, um vereador de verdade e mal acostumar nossa gente com um bom vereador, um vereador presente nas comunidades que realmente traga o debate não para dentro da Câmara, mas para fora, para as comunidades, de forma presente de uma tal maneira que os vereadores que estão lá se sintam constrangidos, ao invés de ficarem aquartelados (na Câmara), irem para as comunidades também”.

O candidato finaliza dizendo que quer ser o vereador da Manaus teimosa, que não se contenta com pouca coisa. “Já passou o tempo em que Manaus tinha medo de se posicionar, eu quero ser o vereador da Manaus teimosa. Eu quero poder ser o vereador da Manaus que não se contenta com pouca coisa. Que joga na cara do seu prefeito que ele não faz mais do que sua obrigação. Eu quero poder ser a voz dos que estão insatisfeitos com a Manaus de agora, porque ela pode ser muito melhor.

Precisamos parar de achar que o que existe de melhor está lá fora. Não! Existem pessoas boas e capacitadas em Manaus com vontade de trabalhar, mas que lamentavelmente não tem oportunidade, porque o que fizeram com a política foi transformar ela em negócio. E o que estou fazendo é entregar minha vida nas mãos do povo de Manaus para que possamos ser um instrumento de mudança, para que a política já não seja um negócio, mas um instrumento para mudar a vida das pessoas para melhor. E enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, minha voz, meu conhecimento e minha juventude será utilizada para defender a capital dos amazonenses. Nessa eleição, é escolher entre a coragem e a covardia. E eu estou do lado da coragem, eu estou do lado de Manaus, eu estou do lado do que é certo”, finalizou Jack.

Com informações da Assessoria de Imprensa