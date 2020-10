Pai do vereador Elias Emanuel morre com câncer em Manaus

Redação AM POST

O pai do vereador Elias Emanuel (PSDB), José Lima Bezerra, que lutava contra um câncer, não resistiu a doença e morreu nessa quinta-feira (1º) em Manaus.

“Era um homem alegre, um pai de verdade (…) Hoje meu velho se foi e me deixou a felicidade de um legado de honestidade e honradez, me orgulho de ser seu filho. Onde estiver estará a nos abençoar sempre: ‘Deus te faça feliz’ “, disse Elias nas redes sociais.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), lamentou a morte do pai do vereador. “Zé Bezerra era reconhecido por ser um exímio atleta, cordial e atencioso, era um homem que tinha sua vida pautada pela fé. Exemplo de patriarca, educou seus filhos junto à dona Tarcila. Foi vencido pelo câncer, doença que eu também já batalhei e sei o quão difícil é”, disse Arthur.

Nascido no interior do Estado do Amazonas, no Careiro da Várzea, foi casado com Tarcila Lima. Pai também de Maria José, José Roberto, Raimundo Nonato, Socorro Rebouças e Lucilene Santana, era conhecido por ser um homem alegre. Assíduo nas missas, na paróquia de São Pedro Apóstolo, era morador tradicional do bairro Petrópolis, zona Sul.