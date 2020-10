Programa Vitaminada vai trazer novidades sobre o universo geek e cultura pop em Manaus

Redação AM POST

O Portal AM POST vai transmitir, a partir desta segunda-feira (12/10), às 19h, em sua página do Facebook o programa semanal vitaminada voltado para os fãs do universo geek, gamer, ficção científica e cultura pop.

O programa vai ao ar sempre às segundas, às 19h, e será apresentador por Tom Dodekah, Joe Souza, Karu Cenourinha, Gabriel Zuk0, Matheus Oliveira e Sarah Vox além da participação do Clube de Astronomia do Pará.

A atração é uma parceria do AM POST com a página de entretenimento geek em Manaus, chamada Vitaminada, e terá diversos quadros como o mochileiros da ciência, combo pop, ilustrama, bugados e resenha nerd.

Na estreia o vitaminada será temático sobre o dia das crianças e por motivos óbvios vai abordar conteúdos da infância. Os convidados do quadro Resenha Nerd serão o criador de conteúdo de Tokusatsu, Roger Salles e o escritor Guto Domingues, diretamente de Lorena (SP).