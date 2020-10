Sine Amazonas divulga 96 vagas de emprego em Manaus

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 96 vagas de emprego para esta quinta-feira (08/10). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino médio completo

Com experiência

OBS: Comunicação efetiva, compromisso com a empresa, gestão de recursos humanos, espírito de equipe, currículo atualizado.

04 VAGAS: VENDEDOR DE COSMÉTICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS: Ter domínio na área de cosméticos, ter uma boa comunicação, ser proativo, currículo atualizado.

01 VAGA: CUMIM

Escolaridade: Ensino médio completo

Com experiência

OBS: Comunicação efetiva, compromisso com a empresa, gestão de recursos humanos, espírito de equipe, currículo atualizado.

01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo

Com experiência

OBS: Comunicação efetiva, compromisso com a empresa, gestão de recursos humanos, espírito de equipe, currículo atualizado.

10 VAGAS: REPRESENTANTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino médio completo

Com experiência

OBS: Desenvolver as atividades no departamento comercial, montando propostas comerciais e passando feedback para clientes sobre os produtos, atuando na prospecção, vendas, acompanhamento e negociações, mantendo sempre os arquivos de históricos dos trabalhos realizados em sistema, conhecimento em pacote Office, prospecção PAP ( porta a porta), currículo atualizado.

01 VAGA: ELETROTÉCNICO OU ELETRICISTA INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Proativo, comunicativo, ser flexível, ser responsável, capacidade de adaptação e empatia, currículo atualizado, curso desejável na área específica.

04 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Curso de agente de portaria, curso básico de computação, disponibilidade de horário, currículo atualizado.

03 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS: Curso básico de eletricista, ter disponibilidade de horário, currículo atualizado.

05 VAGAS: ARTÍFICE EM MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência

OBS: Curso básico de eletricista, ter disponibilidade de horário, currículo atualizado.

03 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência

OBS: Curso básico, ter disponibilidade de horário, currículo atualizado.

20 VAGAS: MANICURE E PEDICURE

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência

OBS: Curso desejável na área de estética e manicure, excelente serviço ao cliente como manicure e pedicure, proatividade no ambiente de trabalho, construir a fidelidade do cliente a longo prazo e desejo de estabelecer sucesso na área, cumprimento consistente das metas de trabalho, currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com ou sem experiência

OBS: Proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, currículo e laudo médico atualizado.

40 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com ou sem experiência

OBS: Proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar, currículo e laudo médico atualizado

