The Intercept denuncia governo do AM por erro em número de mortes por Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O site The Intercept Brasil denunciou o governo do Amazonas em reportagem na tarde desta segunda-feira (5), sobre erro no registro de óbitos por Covid-19 de março a setembro deste ano e decretou fim do isolamento em junho, período em que o governador Wilson Lima (PSC), comemorou zero mortes pela doença em Manaus.

O The Intercept afirma que teve acesso a um áudio em que a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, reconhece, em reunião no Ministério Público, os erros em gráficos sobre o número de mortes divulgados entre os dias 1 e 2 de setembro. O erro havia sido apontado pelo professor do departamento de matemática da Universidade Federal do Amazonas Alexander Steinmetz em uma reunião no dia 11 de setembro.

Continua depois da Publicidade

“Do dia 1º para o dia 2 de setembro, um dos gráficos divulgados pela fundação registrava 164 novas mortes por covid-19 enquanto outro gráfico, no mesmo boletim, informava apenas 4 mortes. Havia ainda um terceiro gráfico disponível no site da FVS informando seis novas mortes no estado nas mesmas 24 horas. ‘Nós temos um erro aí, precisamos rever’, admitiu Pinto ao ser confrontada com as planilhas, prometendo uma retificação, mas a correção jamais foi realizada. Seis dias após a reunião, o gráfico foi apenas removido do boletim”, diz trecho da reportagem.

Além disso, um levantamento feito pelo epidemiologista Jesem Orellana, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Amazônia para o The Intercept mostra que, a partir de dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), a FVS deixou de registrar cerca de 373 mortes pela doença entre o início da pandemia e 22 de agosto. Um total de 24% a menos de óbitos divulgados pelo governo do Amazonas.

A FVS-AM disse em nota de esclarecimento, na tarde desta segunda-feira (5), que estavam sendo apresentados dois gráficos no boletim diário: um específico para óbitos registrados nas últimas 24 horas e outro para óbitos que estavam sem causa definida e que foram reclassificados para Covid-19 após revisão pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus)”.

Continua depois da Publicidade

“Sobre o terceiro gráfico citado, a FVS-AM informa que o gráfico disponível no site da FVS-AM informa todos os óbitos por data de ocorrência, o que inclui os quatro óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e dois óbitos que tiveram a confirmação para Covid-19 após 24 horas”, disse a Fundação.