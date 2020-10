Três pessoas são presas por furto de objetos em escola pública no Careiro da Várzea

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros em linha reta da capital), sob a coordenação do delegado David Jordão, deflagrou a operação ‘Correção’, ao longo de quarta-feira (07/10), com o objetivo de prender envolvidos no furto de uma escola pública, localizada na zona rural do município, e na apreensão dos objetos furtados. As prisões ocorreram em vários pontos da localidade.

Segundo o delegado David Jordão, ao todo, foram presas três pessoas identificadas como Aldemir Rodrigues do Nascimento, 39; Antônio da Silva Duarte, 54; Clodoaldo Macambira Guedes, 45, além de um adolescente de 16 anos que foi apreendido. As investigações iniciaram com a ajuda da população.

Ainda segundo o delegado, os objetos recuperados foram duas caixas amplificadas, um ar-condicionado, três TVs, um conversor digital, um notebook, uma bola de futebol de campo, uma bomba de encher bola, uma bomba de encher colchão e um alicate de cabo amarelo.

“A população teve participação fundamental e ressaltamos que as investigações irão prosseguir, pois existem mais pessoas envolvidas e objetos que ainda faltam ser recuperados”, disse Jordão.

Os indivíduos serão autuados por receptação, furto e tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos, eles permanecerão na carceragem da DIP à disposição da Justiça.