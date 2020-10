Trio acusado de cometer arrastões e roubos a residências é preso em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram nesta quarta-feira (30/09), por volta das 11h40, um homem de 23 anos, em um motor de linha com destino ao município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), ancorado na orla da Manaus Moderna.

A ação ocorreu após denúncia anônima recebida pelos polícias, informando que o suspeito faria parte de um grupo que praticava arrastões, assaltos, e roubos a residências, no bairro Valparaíso, zona leste da capital amazonense. Os policiais militares, juntamente com a Polícia Civil, estavam à procura dos suspeitos do delito. Ao ser identificado na embarcação, o homem de 23 anos confessou o crime e delatou seus comparsas, de 25 e 26 anos, todos residentes no bairro Valparaíso, onde foram capturados e detidos.

Após buscas nas casas onde estavam os outros dois envolvidos na ocorrência, os policiais encontraram três aparelhos celulares, 390 recipientes em forma de pinos para embalagem de entorpecentes, e a quantia de R$ 1.780 em espécie. A arma usada nos assaltos não foi encontrada.

Os três homens receberam voz de prisão e, juntamente com a materialidade, foram entregues no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as averiguações e providências.

