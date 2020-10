UEA prorroga prazo para isenção de taxas para o vestibular e do SIS

Redação AM POST

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) prorroga o período para solicitação dos pedidos de isenção das taxas de inscrição para a realização das provas do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020, acesso 2021. O novo prazo termina às 23h59 da próxima segunda-feira (5).

Os candidatos que desejarem o benefício devem, obrigatoriamente, preencher o Formulário de Isenção na Área do Candidato e enviar um dos seguintes documentos comprobatórios: Carteira de Trabalho, contracheque do candidato ou responsável legal ou declaração de renda.

Continua depois da Publicidade

A divulgação da lista de beneficiados ocorre dia 28 de outubro. O candidato que tem direito ao benefício deve se enquadrar nas seguintes situações: trabalhadores que possuem renda mensal igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos (R$3.135,00) ou que estão desempregados; autônomos ou dependentes econômicos de responsável legal deverão observar o disposto, no Anexo I, que se encontra no edital de ambos os concursos.

* COm informações da Assessoria de IMprensa