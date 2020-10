Vice de Menezes apura em delegacias se prisão de assaltante efetuada por Alberto Neto é verídica ou marketing político

Redação AM POST

O delegado de Polícia Civil, Costa e Silva (Patriota), Candidato a Vice-Prefeito em chapa encabeçada pelo Coronel Alfredo Menezes (Patriota), foi nesta quarta-feira (07) até duas unidades policiais para confirmar a veracidade do assalto frustrado pelo candidato a prefeito Capitão Alberto Neto (Republicanos), que prendeu um meliante nesta manhã, na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste de Manaus, enquanto estava com sua equipe bandeirando e percebeu que havia algo de errado na linha 651.

O caso chamou a atenção do Delegado Costa e Silva, que foi pessoalmente no 11° DIP do bairro Coroado, e no 14° DIP do bairro Tancredo Neves, delegacias da área de onde teria ocorrido o crime. Mas para sua surpresa não houve apresentação de ocorrência nessas delegacias, e em nenhuma outra até às 13hs. Não há boletim de ocorrência nem procedimento policial sobre essa tentativa de roubo.

Continua depois da Publicidade

Esse tipo de conduta pode ser caracterizada como infração eleitoral, porque os candidatos precisam se desincompatibilizar de suas funções para concorrer ao cargo eleitoral, e a polícia não pode ser usada como trampolim marketeiro para favorecer um candidato.

Segundo informações de pessoas que estavam na ocorrência, tudo já estava sob controle quando Alberto Neto passou com sua equipe pelo local, viu a situação e decidiu parar e tirar fotos. Chamou muito a atenção da população manauara o fotógrafo estar ali em posição perfeita no momento da abordagem. Pareceu muito uma encenação para conseguir subir mas pesquisas e ganhar o voto do eleitor.

A população manauara não pode ficar a mercê de um mundo imaginário das redes sociais, onde a realidade é bem diferente da fantasia. Não podemos admitir novos nomes com velhas práticas. O povo não pode ser levado ao erro e ser enganado.