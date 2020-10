Vídeo de candidata a vereadora de Itacoatiara é repercutido na imprensa nacional

Redação AM POST

A candidata a vereadora do município de Itacoatiara (distante a 269 quilômetros de Manaus), intitulada de Loira do Terçado, divulgou vídeo inusitado de campanha nas redes socais, repercutiu na imprensa nacional e foi tema da coluna do jornalista José Simão, do programa BandNewsFM, na rede Bandeirantes.

Nas imagens a mulher aparece com um terçado nas mãos prometendo cortar tudo o que não presta.

“Vamos acordar povo de Itacoatiara, que aqui é a Loira do Terçado e vim pra trabalhar. Meu número é 65333 e eu estou aqui para pedir voto de vocês e não se esqueçam! para você que está estressado, desorientado e desacreditado, não vote errado! Vote na Loira do Terçado que vai cortar tudo o que não presta”, disse a candidada.

Veja o vídeo: