Wilson Lima se anima com possibilidade de vacinação contra Covid-19 a partir de janeiro

O governador Wilson Lima declarou, nesta segunda-feira (05/10), que a expectativa de que o Governo Federal comece a disponibilizar uma vacina contra Covid-19 a partir de janeiro de 2021 é muito animadora para o estado do Amazonas. A declaração foi dada durante a inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), na zona centro-sul de Manaus.

Wilson Lima se encontrou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no último domingo (04/10), em Manaus. “As vacinas contra a Covid já estão prontas, elas estão em fase de teste, e uma coisa interessante que foi explicada pelo ministro é que as vacinas que serão aplicadas aqui, no Brasil, precisam ser testadas em brasileiros, senão não há a autorização da autoridade sanitária internacional”, disse o governador.

“Há uma expectativa de que, até o final do ano, essas fases de testagem estejam concluídas e que, a partir de janeiro, essas vacinas comecem a ser disponibilizadas. Então, é uma notícia que nos deixa muito animados, em especial aqui no estado do Amazonas, que foi uma região muito afetada por conta da pandemia”, acrescentou Wilson Lima.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já negociou doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. A vacinação dos grupos de risco, como idosos e profissionais da saúde, será uma prioridade, assim que o imunizante estiver disponível no país.

No mês de setembro, o Governo Federal também aderiu ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility), permitindo que o Brasil tenha disponível, entre suas opções, pelo menos mais nove vacinas em desenvolvimento no mundo.