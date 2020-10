Zé Ricardo denuncia governo Wilson Lima por indício de manipulação de número de mortes por Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus, deputado federal Zé Ricardo (PT), o “Homem da Kombi”, ingressou nesta terça (6) com representação nos Ministérios Público do Estado (MPE) e Federal (MPF) contra o Governo do Estado, para que seja feita uma investigação rigorosa na base de dados oficiais da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) no controle à pandemia, cobrando a divulgação dos dados reais da Covid-19 na capital e até a responsabilização do Estado, caso tenha havido manipulação proposital dos boletins epidemiológicos.

Ontem (5), o site The Intercept Brasil divulgou reportagem mostrando vídeo em que o Governo do Amazonas admite erro em número de mortes por Covid-19 em Manaus, em torno de 24% a menos do total de óbitos pela doença, durante reunião com MPE. Essa acusação desmente o próprio governador e o presidente de um hospital particular da cidade, que administrou um hospital de campanha da Prefeitura, ao comemorarem ainda em julho dias com zero mortes, chegando até a afirmar que estava encerrada a Covid na capital.

“Essa situação é grave. A imprensa nacional denuncia serem falsos os dados utilizados como base nas decisões do Governo do Estado no retorno às aulas e às atividades econômicas em Manaus, situação que foi admitida em vídeo pela própria FVS, colocando a população num risco muito grande. As contaminações e mortes continuam acontecendo. Mas vemos Governo e Prefeitura tomando medidas muito distantes da realidade”, declarou Zé Ricardo, destacando que pesquisadores da Fiocruz e matemáticos da Ufam dizem, há algum tempo, que Manaus vive segunda onda por Covid-19.

Pelo levantamento feito pelo epidemiologista Jesem Orellana (Fiocruz), a FVS teria deixado de registrar ao menos 373 mortes por Covid-19 entre o início da pandemia na capital e 22 de agosto – um total de 24% a menos que o total de mortes pela doença divulgado pelo Estado. “Quantas mortes tivemos, depois de decisões tomadas em cima de dados falsos? Uma total irresponsabilidade do Governo e da Prefeitura, ameaçando a saúde e a vida da população. Por isso, estamos acionando, mais uma vez, o Ministério Público, para que tome providências urgentes”.

Em agosto, Zé Ricardo também denunciou o Estado nos Ministérios Públicos Estadual e Federal, diante de constantes falhas nas prevenções sanitárias na reabertura das escolas estaduais, resultando na contaminação de professores e alunos. Na ocasião, solicitou a imediata suspensão das aulas presenciais, dando prosseguimento ao ano letivo com aulas remotas, até que se criassem condições seguras para esse retorno, evitando assim novas mortes.

