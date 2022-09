Redação AM POST

Pessoas aparecem feridas após desabamento de ponte na manhã desta quarta-feira (28), no KM 25 da BR-319, no município do Careiro da Várzea (distante à 23,4 quilômetros de Manaus).

De acordo com as imagens, um casal aparece imóvel, aparentemente mortos, nas margens do rio. Outro vídeo mostra veículos afundando.

Há rumores de que ao menos quatro pessoas tenham morrido, mas os mergulhadores e socorristas já estão no local e ainda não confirmaram as informações.

Vídeo mostra feridos após queda de ponte no Careiro da Várzea; Confira pic.twitter.com/OywukXEEqE — AM POST (@portalampost) September 28, 2022