Vereadores caem na porrada durante sessão em câmara no Acre; assista

Notícias de política – O clima político na Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, esquentou além do esperado na noite da última terça-feira (7). O que era para ser uma sessão ordinária acabou em briga corporal entre os vereadores Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD). A troca de socos e empurrões precisou ser contida por seguranças e colegas parlamentares, interrompendo os trabalhos legislativos.

De acordo com testemunhas, a confusão começou depois que Denis Araújo, durante seu discurso na tribuna, chamou Maycon Moreira de “fracassado, traidor e de má índole”.

Os seguranças da Câmara e outros vereadores correram para separar os dois, enquanto o público acompanhava, atônito, a cena que foi registrada em vídeos e circula nas redes sociais. As imagens mostram cadeiras sendo arrastadas e gritos durante o confronto.

Após o incidente, o presidente da Câmara, Charmes Diniz (PP), suspendeu a sessão e informou que o caso está sendo analisado pelo setor jurídico da Casa. “A Câmara irá se manifestar no momento oportuno”, disse em nota.

Nas redes sociais, os dois vereadores deram suas versões sobre o episódio. Em vídeo publicado em seu perfil, Maycon Moreira afirmou que foi agredido primeiro e que apenas reagiu. “Ele me chamou de fracassado e de traidor. Eu retruquei, e ele não aguentou o debate no campo das ideias”, afirmou.

Já Denis Araújo reconheceu que partiu para a agressão, mas justificou o ato como uma reação a ofensas pessoais. “Sou cristão, mas também sou homem. Nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias e injúrias. Tudo na vida tem limites”, afirmou. Em seguida, ele pediu perdão ao público e aos eleitores pela cena lamentável. “Peço desculpas a todos que se decepcionaram comigo. A Câmara é um espaço de debate, não de violência”, concluiu.