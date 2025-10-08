A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Acre

Vereadores caem na porrada durante sessão em câmara no Acre; assista

Briga entre parlamentares interrompeu sessão e mobilizou seguranças da Câmara.

Por Natan AMPOST

08/10/2025 às 14:26 - Atualizado em 08/10/2025 às 14:28

Ver resumo

Notícias de política – O clima político na Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, esquentou além do esperado na noite da última terça-feira (7). O que era para ser uma sessão ordinária acabou em briga corporal entre os vereadores Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD). A troca de socos e empurrões precisou ser contida por seguranças e colegas parlamentares, interrompendo os trabalhos legislativos.

PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, a confusão começou depois que Denis Araújo, durante seu discurso na tribuna, chamou Maycon Moreira de “fracassado, traidor e de má índole”.

Os seguranças da Câmara e outros vereadores correram para separar os dois, enquanto o público acompanhava, atônito, a cena que foi registrada em vídeos e circula nas redes sociais. As imagens mostram cadeiras sendo arrastadas e gritos durante o confronto.

Após o incidente, o presidente da Câmara, Charmes Diniz (PP), suspendeu a sessão e informou que o caso está sendo analisado pelo setor jurídico da Casa. “A Câmara irá se manifestar no momento oportuno”, disse em nota.

PUBLICIDADE

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

Nas redes sociais, os dois vereadores deram suas versões sobre o episódio. Em vídeo publicado em seu perfil, Maycon Moreira afirmou que foi agredido primeiro e que apenas reagiu. “Ele me chamou de fracassado e de traidor. Eu retruquei, e ele não aguentou o debate no campo das ideias”, afirmou.

Já Denis Araújo reconheceu que partiu para a agressão, mas justificou o ato como uma reação a ofensas pessoais. “Sou cristão, mas também sou homem. Nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias e injúrias. Tudo na vida tem limites”, afirmou. Em seguida, ele pediu perdão ao público e aos eleitores pela cena lamentável. “Peço desculpas a todos que se decepcionaram comigo. A Câmara é um espaço de debate, não de violência”, concluiu.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Temporal devasta comunidade ribeirinha em Parintins e deixa rastro de destruição; veja vídeo

Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram a força da tempestade.

há 9 minutos

Esporte

Arturo Gatti Jr, filho do lendário boxeador Arturo Gatti, morre aos 17 anos

A morte do jovem foi confirmada pela família à emissora TVA Nouvelles.

há 9 minutos

Amazonas

MP-AM acompanha situação de presos em Santa Isabel do Rio Negro e cobra transferência da Seap

O órgão afirmou que tem adotado providências para garantir a integridade física dos presos.

há 21 minutos

Amazonas

Empregadores do Amazonas entram na “lista suja” do trabalho análogo à escravidão; confira

Entre os casos estão denúncias em Lábrea e Manaus; atualização nacional teve aumento de 20% em empregadores flagrados em condições degradantes.

há 28 minutos

Política

Vereador de Itacoatiara condenado a mais de 10 anos de prisão faz parte da base do prefeito Mário Abrahim

Decisão aponta o parlamentar como mentor de um esquema que desviou R$ 374 mil do (Pronaf).

há 1 hora