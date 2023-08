TJAM convoca estagiários de Direito para atuação em Manaus

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.º 08/2023 – SPED2023, com a terceira convocação de candidatos da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito em unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na capital.

Pela convocação, devem enviar os documentos necessários para a admissão 40 candidatos das vagas de ampla concorrência, da posição 88.ª a 132.ª, no período de 23/08 a 29/08/2023.

Nesta quarta-feira (23/08), das 9h às 10h30 houve um “Encontro de Integração e Orientações”, pela plataforma Google Meet (com link enviado ao e-mail dos convocados).

A admissão dos estudantes será realizada remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio dos documentos a serem inseridos no Formulário Eletrônico a ser disponibilizado aos convocados.

Antes de preencher o formulário, a Segep orienta que os convocados tenham digitalizados os seguintes documentos: declaração de matrícula acadêmica (2º semestre de 2023), histórico escolar analítico (2.º semestre de 2023), comprovante de conta bancária, certidão de casamento (quando houver), certificado militar, RG (frente e verso), CPF, título de eleitor e comprovante de residência.

Para admissão, os estudantes devem estar matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de regime anual e ter coeficiente de rendimento atualizado igual ou superior a 8,00.

Os candidatos que não foram convocados para a admissão neste edital deverão aguardar o surgimento de outras vagas durante a validade desta seleção pública e podem acompanhar os editais de convocação no portal do TJAM, no menu concurso e estágios.

Patrícia Ruon Stachon

REDAÇÃO AMPOST