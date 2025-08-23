A notícia que atravessa o Brasil!

Bancos, postos de combustíveis e comércios são alvos de fiscalização do Procon no interior do Amazonas

A ação foi motivada após denúncias.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 20:40

Notícias do Amazonas – Entre os dias 18 e 22 de agosto, equipes do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) percorreram os municípios de Coari e Codajás para investigar denúncias de irregularidades em estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. A operação, que combinou ações de fiscalização e orientação, foi motivada por reclamações recebidas pelo canal oficial do órgão.

Durante as vistorias, os fiscais avaliaram o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em diversos segmentos, incluindo agências bancárias, postos de combustíveis e o comércio local. Entre as principais queixas relatadas pelos consumidores estavam a demora no atendimento bancário e a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos, problemas que impactam diretamente o acesso da população a serviços essenciais.

Em agências financeiras, a equipe verificou o tempo de espera, a disponibilidade de numerário e se as condições de atendimento atendiam à legislação estadual vigente. Postos de combustíveis também foram inspecionados quanto à correta precificação dos produtos, transparência nas informações e respeito aos direitos dos consumidores.

Além da fiscalização, os agentes do Procon-AM realizaram ações educativas com comerciantes e consumidores. Foram distribuídos materiais informativos e oferecidas orientações sobre direitos e deveres nas relações de consumo, reforçando a importância de práticas justas e equilibradas.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a atuação no interior é essencial para garantir que a população receba a mesma proteção encontrada na capital. “É fundamental que o consumidor do interior tenha a mesma atenção e segurança que aquele da capital. Nossa missão é coibir práticas abusivas e assegurar relações de consumo justas em todo o estado”, destacou Fraxe.

A operação também serviu para reforçar a importância da denúncia ativa. O Procon-AM orienta que qualquer irregularidade seja comunicada pelos canais oficiais, como o telefone 0800 092 1512 ou pelo e-mail [email protected] . Segundo o órgão, a participação da população é essencial para ampliar a fiscalização e garantir o cumprimento da legislação de defesa do consumidor em todo o Amazonas.

As fiscalizações realizadas em Coari e Codajás evidenciam o compromisso do Procon-AM em monitorar serviços essenciais, prevenir abusos e oferecer suporte tanto para comerciantes quanto para consumidores. A iniciativa reforça a política de proximidade do instituto, garantindo que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e que problemas como filas longas, falta de numerário e práticas comerciais inadequadas sejam rapidamente identificados e corrigidos.

O Procon-AM continuará percorrendo outros municípios do interior nos próximos meses, mantendo a rotina de inspeções, acompanhamento de denúncias e ações educativas, com o objetivo de assegurar um padrão de atendimento digno e transparente em todo o estado.

