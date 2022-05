1/4 do estado visitado! Adail Filho já esteve em mais municípios do que deputados eleitos há anos no AM

Redação AM POST

Percorrendo inúmeros municípios do estado do Amazonas e ouvindo as demandas que preocupam a população amazonense, o pré-candidato a Deputado Federal, Adail Filho, comemorou via redes sociais o fato de que, neste pouco espaço de tempo já ter visitado ao menos 25% do estado.

Continua depois da Publicidade

Conhecedor do interior do estado, o ex-prefeito de Coari usou a sua experiência como gestor de uma cidade do interior, para ouvir a população mais carente, compreender as mazelas das pessoas desassistidas em áreas mais distantes do estado e baseado em diálogo, buscou -junto com os ribeirinhos- criar soluções para que todas as dificuldades sejam sanadas.

Em um roteiro de viagem que passou pela região do alto-Solimões e chegou até a fronteira brasileira com a Colômbia, Adail pôde ver com seus próprios olhos a situação de cada cidade, de cada comunidade. Acolhido de forma calorosa pela população, o pré-candidato retribuiu o calor humano conversando com as pessoas e dando-lhes a esperança de um futuro melhor.

Sem descanso

Já na próxima semana, Adail Filho dará prosseguimento ao seu roteiro de imersão pelo Amazonas, que busca acima de tudo olhar para os pontos mais sensíveis que a população mais vulnerável do interior enfrenta, o objetivo é ir a cada um dos 62 municípios, além de entender a dinâmica das vastas comunidades espalhadas pelo interior do Amazonas.