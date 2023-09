14 municípios estão em situação de emergência devido a seca no Amazonas

Subiu para 14 o número de cidades em situação de emergência devido a seca no Amazonas. São elas: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, Coari, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tefé, Tonantins e Uarini. O novo informativo disponibilizado pela Defesa Civil do Estado agora mostra, 15 municípios estão em situação de alerta e 30 em situação de atenção.

O governor do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que estava em tratativa com o presidente Lula, e o senador Omar Aziz, para tratar sobre a situação da estiagem no Amazonas. O presidente se colocou à disposição e, na próxima terça-feira, reuniremos no ministério dos Transportes para alinhar as ações em apoio às pessoas que moram nos municípios afetados, informou Wilson Lima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 12 de setembro, foi assinado decreto de Situação de Emergência Ambiental para municípios das regiões sul do Amazonas e Metropolitana de Manaus e, também, apresentado o plano de ação da Operação Estiagem 2023, envolvendo 30 órgãos da administração direta e indireta do Governo do Amazonas.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto e a Secretaria de Estado de Saúde, lançaram nesta segunda-feira (25), o Plano de Contingência das Ações de Vigilância em Saúde para Estiagem no Amazonas, para orientar os municípios para enfrentar as situações neste ano.

De acordo com a diretora presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, às situações climáticas como períodos de estiagem e seca podem causar problemas de saúde pública à população atingida. “É um momento de alerta e uma das principais preocupações para a vigilância em saúde está na qualidade da água para consumo humano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Entre os principais problemas com a vazantes dos rios é que a água ofertada em quantidade insuficiente ou com qualidade fora dos padrões pode ocasionar um aumento de casos de doença diarreica aguda por transmissão hídrica, e o Plano Estadual é um importante instrumento para orientar nossas regionais de saúde e municípios nas ações que precisam ser intensificadas para evitar ou diminuir o impacto e os efeitos da estiagem”, reforça a diretora presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Impactos da seca

Dentre os principais problemas, dificuldades de navegação em trechos dos rios do Amazonas, dificuldade de escoamento da produção rural e de transporte de itens básicos de sobrevivência. A estiagem também pode prejudicar as aulas na escolas das cidades afetadas, onde alunos se locomovem via transporte fluvial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há ainda a previsão que o escoamento de produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM) seja prejudicado e que a dificuldade de trafegabilidade em rios da Amazônia possa causar um desabastecimento nos grandes centros do país.

A Defesa Civil do Amazonas continua atuando para minimizar os impactos às pessoas atingidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Suyanne Lima – Redação AM POST