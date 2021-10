1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (FECLAM) começa, nesta quinta (21)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realiza, a partir desta quinta-feira, dia 21, o 1º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (FECLAM), com o tema: “Papel das Casas Legislativas do Estado do Amazonas no Sistema Democrático Brasileiro”, direcionado a vereadores, prefeitos e servidores públicos das Câmaras Municipais do Estado. O evento pretende debater com os representantes parlamentares o papel das Câmaras e demais temas relacionados às atividades legislativas municipais.

De acordo com o presidente da Aleam, Roberto Cidade (PV), promover o intercâmbio de conhecimentos e de informações entre os servidores, vereadores e prefeitos tem sido o objetivo do Centro de Cooperação Técnica para o Interior (CCOTI), ligado à Aleam, que organiza o Fórum. “Estamos realizando um evento inédito no Parlamento Estadual. Nosso objetivo é dar oportunidade de aprimoramento aos vereadores do Amazonas para facilitar suas atuações como parlamentares, o que no final beneficia toda população”, destaca.

A diretora do CCOTI, Eliane Ferreira, explica que o Centro auxilia os parlamentares municipais na orientação para a atualização de leis, como Lei Orgânica, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Regimento Interno das Câmaras Municipais, além de fornecer cursos de produção legislativa.

Segundo ela, o 1º FECLAM tem a finalidade maior de fortalecer a ligação entre a Aleam e as Câmaras Municipais. “Ainda há um distanciamento muito grande, até pela questão da logística para que os parlamentares de outros municípios venham até Manaus. Por isso, o presidente Roberto Cidade, junto com os demais deputados, tiveram a ideia de criar o FECLAM para que pudéssemos fornecer o conhecimento aos vereadores e vereadoras do interior e, assim, eles possam ter mais forças como parlamentares”, enfatiza.

O presidente da Câmara Municipal de Barreirinha, Ronan Barbosa (MDB), em companhia dos vereadores Clelson Alves (PL) e Maninho (Avante), visitaram o CCOTI para solicitar ajuda na atualização das leis municipais e fazer as inscrições para o 1º FECLAM. “Quero parabenizar o presidente Roberto Cidade e os demais deputados pela iniciativa, pois é o que precisamos, o fortalecimento das Casas Legislativas dos municípios. Nossa perspectiva é romper algumas barreiras para avançar e fornecer um melhor trabalho legislativo à população”, resumiu.